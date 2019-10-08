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Номер извещения
ГП945351
Уникальный номер закупки
474-КД
Наименование закупки
Поставка оборудования центра обработки данных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 12:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
Почтовый адрес
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
Контактный телефон
+7 495 995-39-90
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@tek-inform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прохоров Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования центра обработки данных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 11:00 GMT +308.10.2019 11:0008.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945351Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования центра обработки данныхМосква
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 11:0008.10.2019 11:0008.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945351Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования центра обработки данныхМосква
Подведение итогов не позднее
22.10.2019 18:0022.10.2019 18:0022.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945351Подведение итогов не позднее Поставка оборудования центра обработки данныхМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования центра обработки данных
Начальная цена
176 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЭК Информ
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Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, ул. Вавилова, д. 57А, офис 310
117246, Российская Федерация, Москва, Херсонская, 43к3
63.11.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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