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    Главная / Торги / Запрос ТКП на поставку ЗРА производства ADL для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Запрос ТКП на поставку ЗРА производства ADL для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2019 18:0010.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945421Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ТКП на поставку ЗРА производства ADL для нужд ОАО "Ямал СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945421

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ТКП на поставку ЗРА производства ADL для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 15:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение на участие в процедуре

    Приложение №2 Запрос ТКП

    Инструкция

    Проект Договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13691

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    a.anyuhina@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анюхина Ангелина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ТКП на поставку ЗРА производства ADL для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2019 18:00 GMT +310.10.2019 18:0010.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945421Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ТКП на поставку ЗРА производства ADL для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2019 18:0010.10.2019 18:0010.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945421Дата и время вскрытия заявок Запрос ТКП на поставку ЗРА производства ADL для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.11.2019 18:0001.11.2019 18:0001.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945421Подведение итогов не позднее Запрос ТКП на поставку ЗРА производства ADL для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.11.201901.11.2019 18:0001.11.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945421Подведение итогов не позднее Запрос ТКП на поставку ЗРА производства ADL для нужд ОАО "Ямал СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ТКП на поставку ЗРА производства ADL для нужд ОАО "Ямал СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением №2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением №2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением №2
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр сетчатый, Ду80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой, Ду65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Фильтр сетчатый, Ду65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой, Ду50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Фильтр сетчатый, Ду50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой для слива, Ду32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой для слива, Ду20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Грязевик, Ду125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Фильтр сетчатый, Ду125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой, Ду80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Фильтр сетчатый, Ду80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой, Ду65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Фильтр сетчатый, Ду65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой, Ду50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Фильтр сетчатый, Ду50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой для слива, Ду32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой для слива, Ду20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой, Ду125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Фильтр сетчатый, Ду125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "воздухоотводчик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "воздухоотводчик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Автоматический воздушник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Двухходовые шаровые краны из нержавеющей стали BV15, p / p, DN 32 G1 1/4 ", PN6,3 МПа, t = 220 ° C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Двухходовые шаровые краны из нержавеющей стали BV15, p / p, DN 25 G1 ", PN6,3 МПа, t = 220 ° C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Двухходовые шаровые краны из нержавеющей стали BV15, p / p, DN 15 G1 / 2 ", PN6,3 МПа, t = 220 ° C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Воротниковый фильтр, нержавеющая сталь IS30 DN25, G1 "PN4,0 МПа, Tmax = 200 ° C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Кран шаровой, Ду80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Кран шаровой, Ду125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Грязевик, Ду125"

    Кол-во: 1

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