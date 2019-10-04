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Номер извещения
ГП945373
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Горелки воздушного охлаждения к CRC Evans
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
f.denin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Денин Федор Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Горелки воздушного охлаждения к CRC Evans
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 15:30 GMT +304.10.2019 15:3004.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945373Дата и время окончания срока приема заявок Горелки воздушного охлаждения к CRC EvansМосква
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 13:0010.10.2019 13:0010.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945373Подведение итогов не позднее Горелки воздушного охлаждения к CRC EvansМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Горелки воздушного охлаждения к CRC Evans
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
16
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва ул. Рябиновая дом 41АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
27.90.31.110
28.21.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
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