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Номер извещения
ГП945347
Уникальный номер закупки
53/19
Наименование закупки
закупка феррованадия марки ФВд80
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-82-65
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилов Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Феррованадий марки ФВд80
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 18:00 GMT +315.10.2019 18:0015.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945347Дата и время окончания срока приема заявок феррованадий марки ФВд80Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 18:0015.10.2019 18:0015.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945347Дата и время вскрытия заявок феррованадий марки ФВд80Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Феррованадий марки ФВд80
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2-4 тонны
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка Товара осуществляется Поставщиком автотранспортом в адрес Покупателя на склад, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н., литера ИК, ООО "ОМЗ-Спецсталь", склад № 20.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
27.10.20.153
24.10.12.170
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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