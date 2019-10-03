Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка металлоконструкций каркаса, стеновые и кровельные ограждающие конструкции. По шифрам РД: 4551РД9.00.Р.03.ПСП.000.17.ВК2, 4551РД9.00.Р.03.ПСП.000.27.ТХВ1

    Поставка металлоконструкций каркаса, стеновые и кровельные ограждающие конструкции. По шифрам РД: 4551РД9.00.Р.03.ПСП.000.17.ВК2, 4551РД9.00.Р.03.ПСП.000.27.ТХВ1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 14:1003.10.2019 14:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945379Дата и время окончания срока приема заявок металлоконструкцииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945379

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлоконструкций каркаса, стеновые и кровельные ограждающие конструкции. По шифрам РД: 4551РД9.00.Р.03.ПСП.000.17.ВК2, 4551РД9.00.Р.03.ПСП.000.27.ТХВ1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 14:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Образец_СПЕЦИФИКАЦИИ_для_поставок_в_2019

    типовой_договор_поставки_2019

    ОБРАЗЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

    СОГЛАШЕНИЕ_О_КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

    Форма_ТКП

    Учет КМД - ТОЛЬКО ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАКУПКИ

    ДЗЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4198

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    g.gninenko@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гниненко Глеб Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    поставка металлоконструкций, металлоконструкции, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлоконструкции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 14:10 GMT +303.10.2019 14:1003.10.2019 14:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945379Дата и время окончания срока приема заявок металлоконструкцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2019 14:1017.10.2019 14:1017.10.2019 14:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945379Подведение итогов не позднее металлоконструкцииМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.10.201917.10.2019 14:1017.10.2019 14:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945379Подведение итогов не позднее металлоконструкцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлоконструкции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню номенклатуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Автотранспортом - Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Зверева д.212 Железнодорожным транспортом -ст. Лена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    25.1

    Металлоконструкции строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлоконструкции каркаса, шифр 4551РД9.00.Р.03.ПСП.000.17.ВК2.ТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Стеновые и кровельные ограждающие конструкции, шифр 4551РД9.00.Р.03.ПСП.000.27.ТХВ1.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Металлоконструкции каркаса, шифр 4551РД9.00.Р.03.ПСП.000.27.ТХВ1.ОЛ1"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП213239
    Металлоконструкции ЛОТ49 (Переходные мостики, лестницы Севастополь)
    Металлоконструкции ЛОТ49 (Переходные мостики, лестницы Севастополь)
    587068
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК РОСВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211048761
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку решеток механических грабельного типа, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» и ООО «Краснодар Водоканал»
    Конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения...
    588353
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 849 123
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Краснодарский край
    Все регионы
    Краснодарский край, Алтайский край
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП032518
    Продажа имущества находящегося в Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым
    Продажа имущества находящегося в Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым
    382790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2021 17:00(GMT+03:00)
    3 608 057
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АОСТНГ
    Аукцион на повышение № ГП930349
    Металлопрокат г. Куйбышев
    Металлопрокат г. Куйбышев
    246633
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.09.2019 11:30(GMT+03:00)
    3
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить