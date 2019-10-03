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Номер извещения
ГП945379
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлоконструкций каркаса, стеновые и кровельные ограждающие конструкции. По шифрам РД: 4551РД9.00.Р.03.ПСП.000.17.ВК2, 4551РД9.00.Р.03.ПСП.000.27.ТХВ1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 14:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 4198
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
g.gninenko@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гниненко Глеб Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Металлоконструкции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.10.2019 14:10 GMT +303.10.2019 14:1003.10.2019 14:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945379Дата и время окончания срока приема заявок металлоконструкцииМосква
Подведение итогов не позднее
17.10.2019 14:1017.10.2019 14:1017.10.2019 14:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945379Подведение итогов не позднее металлоконструкцииМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлоконструкции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню номенклатуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Автотранспортом - Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Зверева д.212 Железнодорожным транспортом -ст. Лена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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