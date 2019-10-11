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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП945346
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
Почтовый адрес
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
Контактный телефон
+7 495 221-53-20 доб. 5552356
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@rsb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабина Кристина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 13:00 GMT +311.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945346Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования для системы видеонаблюденияМосква
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945346Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования для системы видеонаблюденияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно спецификации - описание видеокамеры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По адресу: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.23Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
Адрес местонахождения
105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36
27.33.13.190
26.40.33.190
26.20.40.190
26.20.40.130
26.20.15.000
26.20.14.000
Документация лота
Кол-во: 28
Кол-во: 7
Кол-во: 14
Кол-во: 22
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