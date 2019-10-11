Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения

    Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945346Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования для системы видеонаблюденияМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945346

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 12:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Описание_видеокамеры.docx

    Описание_видеокамеры.docx

    Описание_видеокамеры_v2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
    Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

    Юридический адрес

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Почтовый адрес

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Контактный телефон

    +7 495 221-53-20 доб. 5552356

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@rsb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабина Кристина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 13:00 GMT +311.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945346Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение оборудования для системы видеонаблюденияМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 13:0018.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945346Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования для системы видеонаблюденияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 13:0018.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945346Подведение итогов не позднее Приобретение оборудования для системы видеонаблюденияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение оборудования для системы видеонаблюдения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно спецификации - описание видеокамеры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По адресу: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д.23Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - оплата по факту поставки по курсу Банка России в течение 10 рабочих дней на основании Договора; - доставка до склада по Москве.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
    Все закупки и тендеры АО БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

    Адрес местонахождения

    105187, Российская Федерация, Московская область, Москва, Ткацкая, 36

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.190

    Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки

    26.40.33.190

    Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    26.20.40.130

    Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

    26.20.15.000

    Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода

    26.20.14.000

    Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    30.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жесткий диск HDD 3.5 6Тb SATA Seagate Skyhawk"

    Кол-во: 28

    "Позиция 2"

    "Коммутатор DES-1018MP/A1A(POE)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Видеокамера HIKVISION DS-7216HUHI-K2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 4"

    "Видеокамера DS-2CD2522FWD-IS"

    Кол-во: 22

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237221
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    593808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить