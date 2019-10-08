Закупка № 1177/78/2019 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению ЦТП (центрального теплового пункта) в части замены бака водонагревателя Logalux SU500 по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Дубковское шоссе д. 20, к.2, лит. А

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908352160 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка № 1177/78/2019 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению ЦТП (центрального теплового пункта) в части замены бака водонагревателя Logalux SU500 по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Дубковское шоссе д. 20, к.2, лит. А Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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