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Номер извещения
ГП945335
Уникальный номер закупки
1119/30.09.19/КО/Э
Наименование закупки
1119/30.09.19/КО/Э Поставка паллет пластиковых
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-30-06
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
72szh@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафикова Зарема Ханифовна
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка паллет пластиковых
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2019 15:30 GMT +323.10.2019 15:3023.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945335Дата и время окончания срока приема заявок Поставка паллет пластиковыхСалават
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2019 06:0024.10.2019 06:0024.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945335Дата и время вскрытия заявок Поставка паллет пластиковыхСалават
Подведение итогов не позднее
20.12.2019 12:0020.12.2019 12:0020.12.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945335Подведение итогов не позднее Поставка паллет пластиковыхСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка паллет пластиковых
Начальная цена
583 004,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий проекта договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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