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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908351888
Уникальный номер закупки
93/2019
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку кожевенного сырья
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 11:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 224
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
d.volkov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волков Дмитрий Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку кожевенного сырья
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку кожевенного сырья
Начальная цена
3 035 593,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Общее количество: 189 394 квадратных дециметра
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
15.11.52.110
15.11.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 189394
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