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Номер извещения
ГП945333
Уникальный номер закупки
от 30 сетнтября 2019
Наименование закупки
Реализация проекта стенда ООО "ОМЗ-Спецсталь" на выставочной экспозиции Металл Экспо в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 11:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-88-88 доб. 2070
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Gazeta@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Сидорова Лилия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Реализация проекта стенда ООО "ОМЗ-Спецсталь" на выставочной экспозиции Металл Экспо в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945333Дата и время окончания срока приема заявок Реализация проекта стенда ООО "ОМЗ-Спецсталь" на выставочной экспозиции Металл Экспо в 2019 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 12:0007.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945333Дата и время вскрытия заявок Реализация проекта стенда ООО "ОМЗ-Спецсталь" на выставочной экспозиции Металл Экспо в 2019 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация проекта стенда ООО "ОМЗ-Спецсталь" на выставочной экспозиции Металл Экспо в 2019 году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Реализация одного проекта стенда ООО "ОМЗ-Спецсталь" на выставочной экспозиции Металл Экспо в 2019 году
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
выставочный зал Металл Экспо в 2019 годуг.МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
73.12.14.000
Документация лота
Кол-во: 1
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