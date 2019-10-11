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Номер извещения
ГП945331
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку комплекта материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 11:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 3333
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
m.fofanov@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фофанов Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплект материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 15:00 GMT +311.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945331Дата и время окончания срока приема заявок Комплект материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 15:0011.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945331Дата и время вскрытия заявок Комплект материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 18:0025.10.2019 18:0025.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945331Подведение итогов не позднее Комплект материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
25.10.201925.10.2019 18:0025.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945331Подведение итогов не позднее Комплект материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплект материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).
Начальная цена
1 101 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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