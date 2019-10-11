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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку комплекта материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).

    Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку комплекта материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945331Дата и время окончания срока приема заявок Комплект материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945331

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений в электронной форме на поставку комплекта материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 11:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Техническая документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество РЭП Холдинг
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Контактный телефон

    +7 812 448-22-09 доб. 3333

    Факс

    +7 812 412-64-84

    Адрес электронной почты

    m.fofanov@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фофанов Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплект материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 15:00 GMT +311.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945331Дата и время окончания срока приема заявок Комплект материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.10.2019 15:0011.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945331Дата и время вскрытия заявок Комплект материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 18:0025.10.2019 18:0025.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945331Подведение итогов не позднее Комплект материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 18:0025.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945331Подведение итогов не позднее Комплект материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект материальной части для ГПА-32 «Ладога» на ДКС метановой фракции Амурского газоперерабатывающего завода (ДКС АГПЗ), техническая документация согласно SDDC, исполнение процедур качества согласно ITR (Приложения).

    Начальная цена

    1 101 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект материальной части для ГПА-32 «Ладога»"

    Кол-во: 0

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