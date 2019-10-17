Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персонала

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг): Безналичный расчет, первый платеж - оплата за оборудование в полном объеме в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счеты на оплату на основании следующих документов: акта о приеме-передаче оборудования, подписанного сторонами; товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанного сторонами; счета-фактуры на оборудования. Второй платеж – оплата за выполненные работы в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счета на оплату на основании следующих документов: акта выполнения работ, подписанного сторонами, счета-фактуры на работы. Cрок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Срок поставки товара – до «09» апреля 2020 года; - Срок выполнения пусконаладочных работ и инструктаж персонала: в течение 5 (пяти) дней со дня прибытия сервисных инженеров