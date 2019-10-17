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Номер извещения
31908352099
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персонала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персонала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2019 08:00 GMT +317.10.2019 08:0017.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908352099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персоналаНовосибирск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.10.2019 09:0022.10.2019 09:0022.10.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908352099Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персоналаНовосибирск
Дата и время проведения
23.10.2019 10:0023.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908352099Дата и время проведения Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персоналаНовосибирск
Подведение итогов не позднее
24.10.2019 14:0024.10.2019 14:0024.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908352099Подведение итогов не позднее Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персоналаНовосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персонала
Начальная цена
14 493 333,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
289 866,66 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
28.41.22.130
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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