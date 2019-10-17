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    Главная / Торги / Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персонала

    Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персонала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.10.2019 08:0017.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908352099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персоналаНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908352099

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персонала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 11:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение с изменениями

    Аукционная документация с изменениями

    Чертежи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Юридический адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Почтовый адрес

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Контактный телефон

    +7 383 279-36-89

    Факс

    +7 383 278-99-82

    Адрес электронной почты

    1616@komintern.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лестева Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персонала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.10.2019 08:00 GMT +317.10.2019 08:0017.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908352099Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персоналаНовосибирск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.10.2019 09:0022.10.2019 09:0022.10.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908352099Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персоналаНовосибирск

    Дата и время проведения

    23.10.2019 10:0023.10.2019 10:0023.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908352099Дата и время проведения Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персоналаНовосибирск

    Подведение итогов не позднее

    24.10.2019 14:0024.10.2019 14:0024.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908352099Подведение итогов не позднее Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персоналаНовосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.10.201924.10.2019 14:0024.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908352099Подведение итогов не позднее Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персоналаНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, пуско-наладка фрезерного станка с ЧПУ и инструктаж персонала

    Начальная цена

    14 493 333,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    289 866,66 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    289 866,66

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг): Безналичный расчет, первый платеж - оплата за оборудование в полном объеме в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счеты на оплату на основании следующих документов: акта о приеме-передаче оборудования, подписанного сторонами; товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанного сторонами; счета-фактуры на оборудования. Второй платеж – оплата за выполненные работы в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Покупателем счета на оплату на основании следующих документов: акта выполнения работ, подписанного сторонами, счета-фактуры на работы. Cрок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Срок поставки товара – до «09» апреля 2020 года; - Срок выполнения пусконаладочных работ и инструктаж персонала: в течение 5 (пяти) дней со дня прибытия сервисных инженеров
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО НИИИП-НЗиК
    Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК

    Адрес местонахождения

    630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32

    Классификатор ОКПД2

    28.41.22.130

    Станки фрезерные металлорежущие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлообрабатывающего оборудования"

    Кол-во: 1

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