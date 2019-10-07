www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908353202
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания (рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные) в столовые ФГБОУВО «РГУП»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 14:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 69,
Почтовый адрес
117418,г. Москва, ул. Новочеремушкинская 69
Контактный телефон
+7 495 332-51-24
Факс
--
Адрес электронной почты
contractsl@rsuj.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ершов Валентин Валентинович
Место рассмотрения предложений
www.etp.gpb.ru
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные)
Начальная цена
1 035 918,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ и закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗ и закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУВО РГУП
Все закупки и тендеры ФГБОУВО РГУП
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 69,
117418,г. Москва, ул. Новочеремушкинская 69
03.1
47.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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