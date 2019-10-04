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    Главная / Торги / Закупка сетки из рифлёной проволоки для нужд ООО "Эльгауголь".

    Закупка сетки из рифлёной проволоки для нужд ООО "Эльгауголь".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945327Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сетки рифлёнойНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945327

    Уникальный номер закупки

    2019-2012

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка сетки из рифлёной проволоки для нужд ООО "Эльгауголь".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 11:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_№_2019-212.docx

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 19642

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Tatyana.Prudkaya@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Прудкая Татьяна Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сетки рифлёной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945327Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сетки рифлёнойНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 11:0004.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945327Дата и время вскрытия заявок Закупка сетки рифлёнойНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2019 11:0030.11.2019 11:0030.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945327Подведение итогов не позднее Закупка сетки рифлёнойНерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.11.201930.11.2019 11:0030.11.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945327Подведение итогов не позднее Закупка сетки рифлёнойНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сетки рифлёной

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещению.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки декабрь 2019г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Контейнерные отправки • ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток) Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток»», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, д. 1, каб.102 в особых отметках указывать (с подачей на Верхний Улак - груз для ООО «Эльгауголь»). Отправка багажом • ст. Улак ДВ ЖД транспортная компания ООО «Продис-ДВ» (г.Благовещенск) любой вес и объем отправка через транспортные компании ООО «Азимут» и ООО «АЛК» - при условии, что одно место отгрузки не будет превышать 100 кг. и каждая партия отгрузки не должна превышать 400 кг. Грузополучатель: ООО «Эльгауголь»
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    24.41.50.120

    Металлы недрагоценные, плакированные платиной, необработанные или полуобработанные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СЕТКА 40*40-6 ММ ИЗ РИФЛЕННОЙ ПРОВОЛОКИ "

    Кол-во: 100

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