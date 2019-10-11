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Номер извещения
31908358972
Уникальный номер закупки
273445
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192174, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Седова, 142, лит. А, пом. 8Н
Почтовый адрес
196626, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж
Контактный телефон
+7 812 775-00-47
Факс
+7 812 775-00-48
Адрес электронной почты
info@gazenergoinform.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукушкин Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Согласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 11:59 GMT +311.10.2019 11:5911.10.2019 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908358972Дата и время окончания срока приема заявок Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщенийСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2019 12:0011.10.2019 12:0011.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908358972Дата и время вскрытия заявок Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщенийСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Подведение итогов не позднее
16.10.2019 12:0016.10.2019 12:0016.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908358972Подведение итогов не позднее Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщенийСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.10.201916.10.2019 12:0016.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908358972Подведение итогов не позднее Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщенийСогласно документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Начальная цена
473 626,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению Запрос предложений в электронной формеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
Адрес местонахождения
305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18,
305040, ОБЛ КУРСКАЯ, Г КУРСК, УЛ АЭРОДРОМНАЯ, 18
26.20.18
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17
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