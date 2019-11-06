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Номер извещения
31908351775
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по объекту: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область» III пусковой комплекс. Строительство путепровода на ПК 522+00 (местный проезд)» (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 11:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5935
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попенко Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до гранцы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область" III пусковой комплекс. Строительство путепровода на ПК 522+00 (местный проезд).
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.12.201903.12.2019 23:5903.12.2019 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908351775Подведение итогов не позднее Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до гранцы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область" III пусковой комплекс. Строительство путепровода на ПК 522+00 (местный проезд). Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до гранцы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область" III пусковой комплекс. Строительство путепровода на ПК 522+00 (местный проезд).
Начальная цена
162 707 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 254 156,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией о Конкурсе и Проектом Договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Документацией о Конкурсе и Проектом ДоговораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9
42.11.20
42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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