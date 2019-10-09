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    Главная / Торги / Приобретение экземпляров программного обеспечения RSA для нужд Банка ГПБ (АО)

    Приобретение экземпляров программного обеспечения RSA для нужд Банка ГПБ (АО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 17:0009.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945323Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение экземпляров программного обеспечения RSA для нужд Банка ГПБ (АО)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945323

    Уникальный номер закупки

    ОР19-09-105

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение экземпляров программного обеспечения RSA для нужд Банка ГПБ (АО)

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Редукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 10:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 428-49-84

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Olga.Y.Medvedeva@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведева Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение экземпляров программного обеспечения RSA для нужд Банка ГПБ (АО)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    17.10.201917.10.2019 18:0017.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945323Подведение итогов не позднее Приобретение экземпляров программного обеспечения RSA для нужд Банка ГПБ (АО)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение экземпляров программного обеспечения RSA для нужд Банка ГПБ (АО)

    Начальная цена

    193 756,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
    Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Классификатор ОКПД2

    62.0

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение экземпляров программного обеспечения RSA для нужд Банка ГПБ (АО)"

    Кол-во: 0

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