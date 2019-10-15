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Номер извещения
ГП945334
Уникальный номер закупки
ДКВ-19-ОЗЧиТД-467
Наименование закупки
Закупка запасных частей для экскаватора ЭКГ 5А, ЭШ10/70
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-67-61
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Ekaterina.Bodoeva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бодоева Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Запасные части экскаватора ЭК5А, ЭШ 10/70
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 11:00 GMT +315.10.2019 11:0015.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945334Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части экскаватора ЭК5А, ЭШ 10/70Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
23.12.2019 11:0023.12.2019 11:0023.12.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945334Подведение итогов не позднее Запасные части экскаватора ЭК5А, ЭШ 10/70Нерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части экскаватора ЭК5А, ЭШ 10/70
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1 9. Условия поставки: Ж/д транспортом (контейнер) до ст. Беркакит Д.-Вост. ЖД, код 911408, транспортно-экспедиционной компанией (багажом) с обязательным предварительным согласованием с Покупателем наименования ТЭК (транспортно-экспедиционная компания). Транспортные расходы включить в стоимость продукции.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
29.32.3
26.30.3
Документация лота
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 1
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