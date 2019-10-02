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    Главная / Торги / Металлопрокат (лист, 28 позиций)

    Металлопрокат (лист, 28 позиций)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945317Дата и время окончания срока приема заявок Согласно перечню позиций.СызраньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945317

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлопрокат (лист, 28 позиций)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЯЖМАШ
    Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ

    Юридический адрес

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,

    Почтовый адрес

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 927 028-98-79

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    85118@tyazhmash.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дукин Сергей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Сызрань

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно перечню позиций.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.10.2019 08:00 GMT +302.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945317Дата и время окончания срока приема заявок Согласно перечню позиций.Сызрань

    Дата и время вскрытия заявок

    02.10.2019 08:0002.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945317Дата и время вскрытия заявок Согласно перечню позиций.Сызрань

    Подведение итогов не позднее

    04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945317Подведение итогов не позднее Согласно перечню позиций.Сызрань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.10.201904.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945317Подведение итогов не позднее Согласно перечню позиций.Сызрань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно перечню позиций.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Вагонная поставка, КШБ Сызрань -1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30% предоплата в течение 10 банковских дней, 70% доплата по факту поставки в течение 10 банковских дней.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТЯЖМАШ
    Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ

    Адрес местонахождения

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,

    446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    24.10.31.000

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист 16х1500х6000 09Г2С-13 ТО"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Лист 10х1500х6000 09Г2С-13 ТО"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Лист 8х1500х6000 09Г2С-13 ТО"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Лист 90х1500х6000 09Г2С-10"

    Кол-во: 19

    "Позиция 5"

    "Лист 80х2300х6500 09Г2С-10"

    Кол-во: 19

    "Позиция 6"

    "Лист 80х2600х9000 09Г2С-10"

    Кол-во: 89

    "Позиция 7"

    "Лист 60х1500х6000 22К-18 Н"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Лист 60х1600х9000 09Г2С-18"

    Кол-во: 28

    "Позиция 9"

    "Лист 60х2000х6500 09Г2С-18"

    Кол-во: 122.5

    "Позиция 10"

    "Лист 60х2000х6000 09Г2С-18"

    Кол-во: 11.3

    "Позиция 11"

    "Лист 40х1500х6000 09Г2С-18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Лист 40х2100х8000 09Г2С-18"

    Кол-во: 52.7

    "Позиция 13"

    "Лист 30х1900х7000 22К-18 Н"

    Кол-во: 6.3

    "Позиция 14"

    "Лист 30х2200х5000 22К-18 Н"

    Кол-во: 10.5

    "Позиция 15"

    "Лист 30х1500х10000 22К-18 Н"

    Кол-во: 14.1

    "Позиция 16"

    "Лист 30х1500х6000 09Г2С-18"

    Кол-во: 46.7

    "Позиция 17"

    "Лист 25х2200х7500 09Г2С-18"

    Кол-во: 36

    "Позиция 18"

    "Лист 20х2200х8000 09Г2С-18"

    Кол-во: 5.5

    "Позиция 19"

    "Лист 20х1800х6000 09Г2С-18"

    Кол-во: 47.5

    "Позиция 20"

    "Лист 30х1700х7000 ст3сп3-св"

    Кол-во: 11.5

    "Позиция 21"

    "Лист 160х1600х6000 09Г2С-10"

    Кол-во: 24

    "Позиция 22"

    "Лист 120х1600х6000 09Г2С-10"

    Кол-во: 18

    "Позиция 23"

    "Лист 120х1500х6000 09Г2С-10"

    Кол-во: 8.5

    "Позиция 24"

    "Лист 100х1500х6000 09Г2С-10"

    Кол-во: 21.2

    "Позиция 25"

    "Лист 70х1500х6000 09Г2С-10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Лист 60х2300х10000 22К-18 Н"

    Кол-во: 22

    "Позиция 27"

    "Лист 20х1500х6000 09Г2С-18"

    Кол-во: 5.6

    "Позиция 28"

    "Лист 10х1500х6000 09Г2С-10"

    Кол-во: 18

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