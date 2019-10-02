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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП945317
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлопрокат (лист, 28 позиций)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 10:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
Почтовый адрес
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 927 028-98-79
Факс
--
Адрес электронной почты
85118@tyazhmash.com
Ф.И.О. контактного лица
Дукин Сергей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Сызрань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно перечню позиций.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 08:00 GMT +302.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945317Дата и время окончания срока приема заявок Согласно перечню позиций.Сызрань
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 08:0002.10.2019 08:0002.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945317Дата и время вскрытия заявок Согласно перечню позиций.Сызрань
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 14:0004.10.2019 14:0004.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945317Подведение итогов не позднее Согласно перечню позиций.Сызрань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно перечню позиций.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечню позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Вагонная поставка, КШБ Сызрань -1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТЯЖМАШ
Все закупки и тендеры АО ТЯЖМАШ
Адрес местонахождения
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13,
446010, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г СЫЗРАНЬ, УЛ ГИДРОТУРБИННАЯ, ДОМ 13
24.10.31.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 19
Кол-во: 19
Кол-во: 89
Кол-во: 30
Кол-во: 28
Кол-во: 122.5
Кол-во: 11.3
Кол-во: 3
Кол-во: 52.7
Кол-во: 6.3
Кол-во: 10.5
Кол-во: 14.1
Кол-во: 46.7
Кол-во: 36
Кол-во: 5.5
Кол-во: 47.5
Кол-во: 11.5
Кол-во: 24
Кол-во: 18
Кол-во: 8.5
Кол-во: 21.2
Кол-во: 5
Кол-во: 22
Кол-во: 5.6
Кол-во: 18
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