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    Главная / Торги / Открытый конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 80/ОКЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции подкранового пути

    Открытый конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 80/ОКЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции подкранового пути

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908351239Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции подкранового путиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908351239

    Уникальный номер закупки

    80/ОКЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 80/ОКЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции подкранового пути

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 10:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация. Порядок организации проведения закупки

    Извещение

    Изменения_от_02.10.2019

    Приложение №1 к конкурсной документации

    Конкурсная документация. Условия проведения закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Юридический адрес

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    Почтовый адрес

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Контактный телефон

    +7 499 260-80-10

    Факс

    +7 499 262-01-58

    Адрес электронной почты

    novikovia@vrk-3.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Волокитин Игорь Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства Эта группировка также включает: - разработку проектов гражданского строительства. Эта группировка не включает: - разработку строительных проектов зданий, см. 41

    Ключевые слова:

    вагон, кран, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по реконструкции подкранового пути

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908351239Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции подкранового путиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по реконструкции подкранового пути

    Начальная цена

    19 776 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ - 3»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРК-3
    Все закупки и тендеры АО ВРК-3

    Адрес местонахождения

    129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,

    129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10

    Классификатор ОКПД2

    42.12.20.150

    Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей

    Классификатор ОКВЭД2

    42

    Строительство инженерных сооружений

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных сооружений"

    Кол-во: 1

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