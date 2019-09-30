Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) по поставке бульдозера Shantui SD-16L для нужд АО «Сибирское ПГО»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты – сумма в размере 10% - 1 020 000 (один миллион двадцать тысяч) руб. 00 коп., в т.ч. НДС - 20% в виде предварительной оплаты в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора, оставшаяся сумма в размере 10 764 124 (один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи сто двадцать четыре) руб. 66 коп., в т.ч. НДС - 20% в течение 36 месяцев согласно графика платежей.