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    Главная / Торги / Поставка топлива 2020г.

    Поставка топлива 2020г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 03:0007.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908351447Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топливаКарымскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908351447

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка топлива 2020г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 10:38

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗКЭФ

    Обоснование цены договора

    Тех.задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОВИК
    Все закупки и тендеры ТЕПЛОВИК

    Юридический адрес

    673300, Российская Федерация, Забайкальский край, Карымский, Карымское, Заводская, 6

    Почтовый адрес

    673300, Российская Федерация, Забайкальский край, Карымский, Карымское, Заводская, 6

    Контактный телефон

    +7 3022 37-15-66

    Факс

    +7 30234 3-12-57

    Адрес электронной почты

    Teplovik@qip.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Терентьев Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Карымский

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 03:00 GMT +307.10.2019 03:0007.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908351447Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топливаКарымский

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 03:0007.10.2019 03:0007.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908351447Дата и время вскрытия заявок Поставка топливаКарымский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201907.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908351447Подведение итогов не позднее Поставка топливаКарымский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива

    Начальная цена

    35 280 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    352 800,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    352 800,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12600

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО "Тепловик" пгт. Новокручининский, ул. Комсомольская, 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документами
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЕПЛОВИК
    Все закупки и тендеры ТЕПЛОВИК

    Адрес местонахождения

    673300, Российская Федерация, Забайкальский край, Карымский, Карымское, Заводская, 6

    Классификатор ОКПД2

    35.30.11.120

    Энергия тепловая, отпущенная котельными

    Классификатор ОКВЭД2

    35.30.14

    Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными"

    Кол-во: 12600

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