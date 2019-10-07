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Номер извещения
31908351447
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка топлива 2020г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 10:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
673300, Российская Федерация, Забайкальский край, Карымский, Карымское, Заводская, 6
Почтовый адрес
673300, Российская Федерация, Забайкальский край, Карымский, Карымское, Заводская, 6
Контактный телефон
+7 3022 37-15-66
Факс
+7 30234 3-12-57
Адрес электронной почты
Teplovik@qip.ru
Ф.И.О. контактного лица
Терентьев Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Карымский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка топлива
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 03:00 GMT +307.10.2019 03:0007.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908351447Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топливаКарымский
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 03:0007.10.2019 03:0007.10.2019 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908351447Дата и время вскрытия заявок Поставка топливаКарымский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива
Начальная цена
35 280 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
352 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12600
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО "Тепловик" пгт. Новокручининский, ул. Комсомольская, 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЕПЛОВИК
Все закупки и тендеры ТЕПЛОВИК
Адрес местонахождения
673300, Российская Федерация, Забайкальский край, Карымский, Карымское, Заводская, 6
35.30.11.120
35.30.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12600
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