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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку табачных изделий и спичек для обеспечения объектов ТБО Приморского края (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    На право заключения договора на поставку табачных изделий и спичек для обеспечения объектов ТБО Приморского края (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 11:0016.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908357902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка табачных изделий и спичек для обеспечения объектов ТБО Приморского краяХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908357902

    Уникальный номер закупки

    326/2019-РЭФ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку табачных изделий и спичек для обеспечения объектов ТБО Приморского края (для перепродажи через собственную торговую сеть)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 10:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Редукционная документация 326

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ХИЛЬМАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Изделия табачные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка табачных изделий и спичек для обеспечения объектов ТБО Приморского края

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.10.201921.10.2019 05:0021.10.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908357902Подведение итогов не позднее Поставка табачных изделий и спичек для обеспечения объектов ТБО Приморского краяХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка табачных изделий и спичек для обеспечения объектов ТБО Приморского края

    Начальная цена

    4 616 480,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Объекты ТБО в г. Владивостоке и в г. Уссурийске: «Гавань» (г. Владивосток, ул. Карьерная 52), «Бригантина» (г. Владивосток, ул. Вилкова 41), «Надежда» (г. Владивосток, пер. Камский 6), «Приморье» (г. Уссурийск, пер. Тихий, 4в), «Березка» (г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 51в).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Поставщик выставляет счет на оплату не позднее 2 (двух) банковских дней со дня получения заявки от Покупателя. Покупатель обязуется произвести оплату партии Товара, согласно заявке покупателя в размере 100% (ста процентов) в порядке предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета на оплату.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    12.00.11

    Сигары, сигары с обрезанными концами (черуты), сигариллы (сигары тонкие), сигареты, папиросы, биди, кретек из табака или заменителей табака

    Классификатор ОКВЭД2

    12.00

    Производство табачных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство табачных изделий"

    Кол-во: 44750

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