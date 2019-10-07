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    Главная / Торги / Закупка кабеля нагревательного СНФ1480 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Закупка кабеля нагревательного СНФ1480 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945303Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеля нагревательного СНФ1480 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945303

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабеля нагревательного СНФ1480 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    документация по закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-22-86

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    vmelnikov@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельников Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабеля нагревательного СНФ1480 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945303Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеля нагревательного СНФ1480 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2019 11:3030.10.2019 11:3030.10.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945303Подведение итогов не позднее Закупка кабеля нагревательного СНФ1480 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.10.201930.10.2019 11:3030.10.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945303Подведение итогов не позднее Закупка кабеля нагревательного СНФ1480 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабеля нагревательного СНФ1480 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Заявка подается на весь закупаемый объем! Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки DDP- Челябинский филиал ПАО "Уралкуз", 454038, г. Челябинск, ул. Монтажников, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 60 календарных дней с момента поставки Товара на склад Грузополучателя, доставка до склада Грузополучателя за счет Поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.136

    Провода и кабели нагревательные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ СНФ1480"

    Кол-во: 1185

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