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Номер извещения
ГП945303
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кабеля нагревательного СНФ1480 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 09:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 35168 9-22-86
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
vmelnikov@uralkuz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мельников Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Чебаркуль
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Закупка кабеля нагревательного СНФ1480 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 12:00 GMT +307.10.2019 12:0007.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945303Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабеля нагревательного СНФ1480 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"Чебаркуль
Подведение итогов не позднее
30.10.2019 11:3030.10.2019 11:3030.10.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945303Подведение итогов не позднее Закупка кабеля нагревательного СНФ1480 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"Чебаркуль
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабеля нагревательного СНФ1480 для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Заявка подается на весь закупаемый объем! Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки DDP- Челябинский филиал ПАО "Уралкуз", 454038, г. Челябинск, ул. Монтажников, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
27.32.13.136
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1185
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