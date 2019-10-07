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Номер извещения
31908362171
Уникальный номер закупки
331/2019-ЗЦ
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Иркутск-45 (для перепродажи через собственную торговую сеть)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
ХИЛЬМАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Иркутск-45
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.10.201908.10.2019 05:0008.10.2019 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908362171Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Иркутск-45 Хабаровск
Подведение итогов не позднее
09.10.2019 05:0009.10.2019 05:0009.10.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908362171Подведение итогов не позднее Поставка парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Иркутск-45 Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции для обеспечения объектов ТБО, расположенных в г. Иркутск-45
Начальная цена
579 855,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объекты ТБО в г. Иркутск-45Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
20.42
20.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4516
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