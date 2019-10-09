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    Главная / Торги / Выполнение ТО ВС Боинг 737-800

    Выполнение ТО ВС Боинг 737-800

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 06:0009.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908350924Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ТО В-737 NGЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908350924

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение ТО ВС Боинг 737-800

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 09:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация скан

    Документация word

    Рапрот об отмене закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Юридический адрес

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    Почтовый адрес

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Контактный телефон

    +7 4112 49-12-27

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dmitrieva.elena@yakutia.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Дмитриева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных и космических аппаратов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ТО В-737 NG

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 06:00 GMT +309.10.2019 06:0009.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908350924Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ТО В-737 NGЯкутск

    Дата и время вскрытия заявок

    09.10.2019 06:0009.10.2019 06:0009.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908350924Дата и время вскрытия заявок Выполнение ТО В-737 NGЯкутск

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2019 08:0011.10.2019 08:0011.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908350924Подведение итогов не позднее Выполнение ТО В-737 NGЯкутск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 08:0011.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908350924Подведение итогов не позднее Выполнение ТО В-737 NGЯкутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ТО В-737 NG

    Начальная цена

    17 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    33.16

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных и космических аппаратов

    Классификатор ОКВЭД2

    33.16

    Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические"

    Кол-во: 0

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