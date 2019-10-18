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Номер извещения
ГП945301
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запчастей карьерной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 09:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Почтовый адрес
625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70
Контактный телефон
+7 351 725-52-21
Факс
+7 3452 54-09-55
Адрес электронной почты
GeorgiyCherepanov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черепанов Георгий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей карьерной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2019 14:00 GMT +318.10.2019 14:0018.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей карьерной техникиЧелябинск
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 14:0025.10.2019 14:0025.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945301Подведение итогов не позднее Поставка запчастей карьерной техникиЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей карьерной техники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
29.10.1
28.11.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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