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    Главная / Торги / Поставка запчастей карьерной техники

    Поставка запчастей карьерной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.10.2019 14:0018.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей карьерной техникиЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945301

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запчастей карьерной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 09:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геологоразведка
    Все закупки и тендеры Газпром геологоразведка

    Юридический адрес

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Почтовый адрес

    625000, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Герцена, 70

    Контактный телефон

    +7 351 725-52-21

    Факс

    +7 3452 54-09-55

    Адрес электронной почты

    GeorgiyCherepanov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанов Георгий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей карьерной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.10.2019 14:00 GMT +318.10.2019 14:0018.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей карьерной техникиЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 14:0025.10.2019 14:0025.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945301Подведение итогов не позднее Поставка запчастей карьерной техникиЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 14:0025.10.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945301Подведение итогов не позднее Поставка запчастей карьерной техникиЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей карьерной техники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    С момента поставки 60 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Классификатор ОКПД2

    29.10.1

    Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств

    28.11.13

    Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двигатель дизельный DEUTZ TCD 2012 L6 2V"

    Кол-во: 1

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