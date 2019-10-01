Лот 1

Шрот соевый тостированный, обогащенный липидами ГОСТ Р 53799-2010. Содержание протеина на а.с.в. 51-52%, без ГМО. Ориентировочная потребность 225 тонн +/- 20% в опционе покупателя. Объёмы распределяются между поставщиками по лучшим условиям поставки. Срок поставки октябрь 2019 г., строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель 1: ООО "Прохоровские комбикорма", Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса, 134. Станция ж.д. Грузополучателя: Прохоровка код 435003. Грузополучатель 2: ООО "Агрофирма "Благодатенкая", Курская обл., Рыльский район, п. Октябрьский. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Стоимость устанавливается за 1 т шрота соевого высокопротеинового в рублях на условиях доставки DDP склад Грузополучателя. Для выравнивания цен между поставщиками с различными способами поставки, просим добавлять к Вашим предложениям в период проведения торгов следующие суммы: Тарифы для расчета DDP склад ООО «Прохоровские комбикорма»: • в ж.д. вагонах со ст. Прохоровка до DDP склада – 200 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 910 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 560 руб / тн с НДС. Тарифы для расчета DDP склад ООО «Агрофирма «Благодатенская»: • самовывоз Покупателя авто Алексеевка - 1415 руб / тн с НДС; • самовывоз Покупателя авто Шебекино – 1000 руб / тн с НДС;