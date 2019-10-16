Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания Договора Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в сумме 25% от стоимости договора на основании счета Исполнителя. 75% от стоимости договора Заказчик перечисляет Исполнителю в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг по договору на основании счета Исполнителя. Заказчик должен подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг в пятидневный срок с даты его представления Заказчику либо направить Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от приемки услуг.