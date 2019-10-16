www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908358194
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по доставке автомобильным транспортом несвоевременно прибывшего багажа пассажиров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 11:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Е. Н.
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по доставке автомобильным транспортом несвоевременно прибывшего багажа пассажиров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по доставке автомобильным транспортом несвоевременно прибывшего багажа пассажиров
Начальная цена
504 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество (Объем) – не определено.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Анапа, за пределами административной границы города до 300 км. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
52
52.23.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.