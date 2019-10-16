Оказание услуг по доставке автомобильным транспортом несвоевременно прибывшего багажа пассажиров из аэропорта "Платов"

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

г. Ростов-на-Дону и за пределами его административной границы до 800 км от города. Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >