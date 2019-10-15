Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик перечисляет Исполнителю, в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Договора, аванс (50% от общей стоимости работ по Договору). Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании выставленного Исполнителем счета