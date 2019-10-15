Оказание услуг по мойке легковых автомобилей и микроавтобусов

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оказание услуг по мойке автомобилей производится на территории Исполнителя. Расположение автомойки Исполнителя не должно превышать 6 км. от адреса Заказчика (Санкт-Петербург, ул. Штурманская д.8) по дорогам общего пользования. Расстояние определяется по данным сервиса «Яндекс карты». Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги указаны в Техническом задании (Приложение 4)Рассчитать логистику >