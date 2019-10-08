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Номер извещения
31908351294
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Модернизация систем вентиляции участка сборки гидроцилиндров П-301 в корпусе 21
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 10:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
1616@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лестева Елена Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Модернизация систем вентиляции участка сборки гидроцилиндров П-301 в корпусе 21
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация систем вентиляции участка сборки гидроцилиндров П-301 в корпусе 21
Начальная цена
563 662,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Планетная,32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
43.22.12
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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