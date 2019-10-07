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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908350785
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кисти, лезвия, шнуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 09:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 495 535-32-57
Факс
--
Адрес электронной почты
otd529@npcap.ru
Ф.И.О. контактного лица
Папава Василий Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кисти, лезвия, шнуры
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кисти, лезвия, шнуры
Начальная цена
78 519,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
25.71.11.110
25.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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