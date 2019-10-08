на право заключения договора по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации насосно-компрессорного цеха

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

50 % авансовый платеж в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета, остальные 50 % в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ по форме КС-2 , справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.