строительство сети водоснабжения от выносимой из пятна застройки проектируемого объекта внутриквартальной сети водоснабжения Д-100 мм до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Уфимская, 6а, строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150 мм здания по ул. Уфимская, 2 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Уфимская, 6а

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908350690 Уникальный номер закупки 276 Номер закупки Наименование закупки строительство сети водоснабжения от выносимой из пятна застройки проектируемого объекта внутриквартальной сети водоснабжения Д-100 мм до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Уфимская, 6а, строительство сети водоотведения от существующей дворовой сети водоотведения Д-150 мм здания по ул. Уфимская, 2 до первого колодца на выпуске канализации жилого дома по ул. Уфимская, 6а Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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