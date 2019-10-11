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Номер извещения
ГП945305
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Твердосплавные ролики.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68709
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
ivanovds@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ролики к роликовой кассете.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 13:00 GMT +311.10.2019 13:0011.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945305Дата и время окончания срока приема заявок Ролики к роликовой кассете.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
29.11.2019 12:3029.11.2019 12:3029.11.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945305Подведение итогов не позднее Ролики к роликовой кассете.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ролики к роликовой кассете.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
28.91.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 3
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