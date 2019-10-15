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Номер извещения
31908357432
Уникальный номер закупки
КО-077-ТМЦ-19
Наименование закупки
КО-077-ТМЦ-19 на право заключения договора на поставку вентиляционных установок для сварочного участка для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 09:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1733
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
yu.zuikova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зуйкова Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
Закупки и тендеры Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование
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Поставка вентиляционных установок для сварочного участка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 14:00 GMT +315.10.2019 14:0015.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908357432Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вентиляционных установок для сварочного участкаг. Тюмень
Подведение итогов не позднее
26.12.2019 12:0026.12.2019 12:0026.12.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908357432Подведение итогов не позднее Поставка вентиляционных установок для сварочного участкаг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вентиляционных установок для сварочного участка
Начальная цена
906 681,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Приложения №1 и Приложения №2 к Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
28.25.1
28.25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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