Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. Условия поставки: В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Закупочной документации) и проектом Договора (Приложение № 2 к Закупочной документации).