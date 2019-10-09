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Номер извещения
ГП945294
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение работ по демонтажу кранового рельса КР-120 и КР-100 с неэксплуатируемых более 20 лет открытых эстакад цеха №20 (КР-100) и цеха №66/2 (КР-120) ООО "ОМЗ-Спецсталь" для последующего использования при проведении капитального ремонта рельсовых путей в цехах Общества
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 08:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7102
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Igor.Fedorov2@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Игорь Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Проведение работ по демонтажу кранового рельса КР-120 и КР-100 с неэксплуатируемых более 20 лет открытых эстакад цеха №20 (КР-100) и цеха №66/2 (КР-120) ООО "ОМЗ-Спецсталь" для последующего использования при проведении капитального ремонта рельсовых путей в цехах Общества.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 12:30 GMT +309.10.2019 12:3009.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945294Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по демонтажу кранового рельса КР-120 и КР-100 с неэксплуатируемых более 20 лет открытых эстакад цеха №20 (КР-100) и цеха №66/2 (КР-120) ООО "ОМЗ-Спецсталь" для последующего использования при проведении капитального ремонта рельсовых путей в цехах Общества. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2019 12:3009.10.2019 12:3009.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945294Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по демонтажу кранового рельса КР-120 и КР-100 с неэксплуатируемых более 20 лет открытых эстакад цеха №20 (КР-100) и цеха №66/2 (КР-120) ООО "ОМЗ-Спецсталь" для последующего использования при проведении капитального ремонта рельсовых путей в цехах Общества. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.12.2019 15:3009.12.2019 15:3009.12.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945294Подведение итогов не позднее Проведение работ по демонтажу кранового рельса КР-120 и КР-100 с неэксплуатируемых более 20 лет открытых эстакад цеха №20 (КР-100) и цеха №66/2 (КР-120) ООО "ОМЗ-Спецсталь" для последующего использования при проведении капитального ремонта рельсовых путей в цехах Общества. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.12.201909.12.2019 15:3009.12.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945294Подведение итогов не позднее Проведение работ по демонтажу кранового рельса КР-120 и КР-100 с неэксплуатируемых более 20 лет открытых эстакад цеха №20 (КР-100) и цеха №66/2 (КР-120) ООО "ОМЗ-Спецсталь" для последующего использования при проведении капитального ремонта рельсовых путей в цехах Общества. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по демонтажу кранового рельса КР-120 и КР-100 с неэксплуатируемых более 20 лет открытых эстакад цеха №20 (КР-100) и цеха №66/2 (КР-120) ООО "ОМЗ-Спецсталь" для последующего использования при проведении капитального ремонта рельсовых путей в цехах Общества.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с утвержденным техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Колпино, промышленная площадка Ижорские заводыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
43.11.10.000
24.10.75.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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