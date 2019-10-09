Проведение работ по демонтажу кранового рельса КР-120 и КР-100 с неэксплуатируемых более 20 лет открытых эстакад цеха №20 (КР-100) и цеха №66/2 (КР-120) ООО "ОМЗ-Спецсталь" для последующего использования при проведении капитального ремонта рельсовых путей в цехах Общества

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП945294 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение работ по демонтажу кранового рельса КР-120 и КР-100 с неэксплуатируемых более 20 лет открытых эстакад цеха №20 (КР-100) и цеха №66/2 (КР-120) ООО "ОМЗ-Спецсталь" для последующего использования при проведении капитального ремонта рельсовых путей в цехах Общества Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры техническое задание

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-84-38 доб. 7102 Факс +7 812 322-80-07 Адрес электронной почты Igor.Fedorov2@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Федоров Игорь Николаевич Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова: кран, ремонт

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