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    Главная / Торги / Емкостное оборудование (БКНС 120 Соровское месторождение)

    Емкостное оборудование (БКНС 120 Соровское месторождение)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 16:0014.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945293Дата и время окончания срока приема заявок Согласно приложения к Извещению "Официальный запрос ТКП" Договор поставки будет заключаться с АО "АК ОЗНА"город УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945293

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Емкостное оборудование (БКНС 120 Соровское месторождение)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 08:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Опросные листы

    Официальный запрос ТКП

    Чек-лист по приемке емкостного оборудования

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 917 794-11-36

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Kondratieva.nv@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьева Надежда Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    город Уфа

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно приложения к Извещению "Официальный запрос ТКП" Договор поставки будет заключаться с АО "АК ОЗНА"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 16:00 GMT +314.10.2019 16:0014.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945293Дата и время окончания срока приема заявок Согласно приложения к Извещению "Официальный запрос ТКП" Договор поставки будет заключаться с АО "АК ОЗНА"город Уфа

    Подведение итогов не позднее

    17.10.2019 07:0017.10.2019 07:0017.10.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945293Подведение итогов не позднее Согласно приложения к Извещению "Официальный запрос ТКП" Договор поставки будет заключаться с АО "АК ОЗНА"город Уфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.10.201917.10.2019 07:0017.10.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945293Подведение итогов не позднее Согласно приложения к Извещению "Официальный запрос ТКП" Договор поставки будет заключаться с АО "АК ОЗНА"город Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно приложения к Извещению "Официальный запрос ТКП" Договор поставки будет заключаться с АО "АК ОЗНА"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Официального запроса ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 90 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    25.30.22.161

    Оборудование емкостное для радиохимического производства и изготовления тепловыделяющих элементов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Емкость для хранения масла 5 м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Емкость бытовых стоков 8 м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Емкость отработанного масла 5 м3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Емкость дренажная 25 м3"

    Кол-во: 1

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