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Номер извещения
ГП945288
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставку оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 07:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-23-17
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
ShestakovDO@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Шестаков Денис Олегович
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты. Рассматриваются только оригинальные фильтры. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6. Поставка партиями в течение 20 календарных дней с даты заявки Покупателя.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2019 06:00 GMT +309.10.2019 06:0009.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945288Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты. Рассматриваются только оригинальные фильтры. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6. Поставка партиями в течение 20 календарных дней с даты заявки Покупателя.Междуреченск
Подведение итогов не позднее
28.10.2019 10:0028.10.2019 10:0028.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945288Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты. Рассматриваются только оригинальные фильтры. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6. Поставка партиями в течение 20 календарных дней с даты заявки Покупателя.Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201928.10.2019 10:0028.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945288Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты. Рассматриваются только оригинальные фильтры. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6. Поставка партиями в течение 20 календарных дней с даты заявки Покупателя.Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты. Рассматриваются только оригинальные фильтры. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6. Поставка партиями в течение 20 календарных дней с даты заявки Покупателя.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню позиций и тех. заданию. Фильтры должны быть новыми. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
оказания услуг: Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
28.29.13.130
28.29.13.120
28.29.13.110
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 25
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