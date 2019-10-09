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    Главная / Торги / Поставку оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс».

    Поставку оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 06:0009.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945288Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты. Рассматриваются только оригинальные фильтры. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6. Поставка партиями в течение 20 календарных дней с даты заявки Покупателя.МеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945288

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставку оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 07:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 7 Техническое задание

    Приложение №1 Закупочная_документация_фильтра

    Приложение№3_-Проект_Спецификации

    приложение_№4_ДВБ

    Приложение № 2 Договор поставки образец

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-23-17

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    ShestakovDO@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шестаков Денис Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    автомобили

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты. Рассматриваются только оригинальные фильтры. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6. Поставка партиями в течение 20 календарных дней с даты заявки Покупателя.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.10.2019 06:00 GMT +309.10.2019 06:0009.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945288Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты. Рассматриваются только оригинальные фильтры. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6. Поставка партиями в течение 20 календарных дней с даты заявки Покупателя.Междуреченск

    Подведение итогов не позднее

    28.10.2019 10:0028.10.2019 10:0028.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945288Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты. Рассматриваются только оригинальные фильтры. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6. Поставка партиями в течение 20 календарных дней с даты заявки Покупателя.Междуреченск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 10:0028.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945288Подведение итогов не позднее Поставка оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты. Рассматриваются только оригинальные фильтры. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6. Поставка партиями в течение 20 календарных дней с даты заявки Покупателя.Междуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оригинальных фильтров на автомобили Toyota согласно техническому заданию для нужд ПАО «Южный Кузбасс». Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты. Рассматриваются только оригинальные фильтры. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6. Поставка партиями в течение 20 календарных дней с даты заявки Покупателя.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню позиций и тех. заданию. Фильтры должны быть новыми. Обязательная подгрузка коммерческого предложения с указанием условий поставки и оплаты, производителя. Протокол разногласий рассматривается до завершения процедуры. Обязательное подписание приложения № 6.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оказания услуг: Адрес доставки: Кемеровская обл. г.Междуреченск, Южная промзона, складское хозяйство ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 60 дней после поставки партии товара на склад Покупателя. В случае наличия авансового платежа Поставщик обязан представить безотзывную банковскую гарантию на сумму, не менее суммы предоплаты, выданную банком входящим в рейтинг пятидесяти крупнейших банков России или международных банков, с рейтингом не ниже ВВ+/Ваа2. Срок поставки 20 дней с даты заявки Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.29.13.130

    Фильтры очистки воздуха всасывающие для двигателей внутреннего сгорания

    28.29.13.120

    Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания

    28.29.13.110

    Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение № 2 Договор поставки образец

    30.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр масляный 90915-20003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный 17801-0D011 (J1322083)/(А1180)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Фильтр масляный 90915-10004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Фильтр топливный 23300-50150/23300-50140"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Фильтр воздушный Л100 1HDFTE 17801-17020"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Фильтр воздушный 17801-31090"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Фильтр топливный 77024-12030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный 17801-21050"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Фильтр салона 88568-02030"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Фильтр масляный 90915-10003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Фильтр воздушный 17801-22020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Фильтр воздушный 17801-75010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Фильтр воздушный 17801-38051 (А33950)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Фильтр масляный 04152-31090"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Фильтр топливный 23300-21010 (J1332091)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Фильтр воздушный 17801-31120"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Фильтр воздушный GS 300/430 17801-50060"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Фильтр масляный 90915-30002"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Фильтр салона 87139-30040"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Фильтр АКПП 35330-60050"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Фильтр воздушный 17801-20040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Фильтр масляный 04152-31080 (ЕО1102)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Фильтр масляный 04152-38010 (O116)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Фильтр воздушный 17801-38030"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Фильтр масляный 90915-20004"

    Кол-во: 25

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