Усиление колонн участка ОПП №120 на 1-м этаже в осях 4-5/Л-Н и усиление дверных проемов грузового лифта в осях 5-6/Л с подземного этажа по 3-й этаж в корпусе №1

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908350489 Уникальный номер закупки 1170 Номер закупки Наименование закупки Усиление колонн участка ОПП №120 на 1-м этаже в осях 4-5/Л-Н и усиление дверных проемов грузового лифта в осях 5-6/Л с подземного этажа по 3-й этаж в корпусе №1 Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение СМСП Способ реализации Дата публикации

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