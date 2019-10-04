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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключить договор на оказание услуг по уборке и вывозу снега

    Открытый запрос предложений на право заключить договор на оказание услуг по уборке и вывозу снега

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 13:0004.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945289Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке и вывозу снега в объеме согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объем оказания услуг определяется по Заявкам Заказчика.НовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945289

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключить договор на оказание услуг по уборке и вывозу снега

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 07:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Схема Объекта

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРОНОС
    Все закупки и тендеры КРОНОС

    Юридический адрес

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    Почтовый адрес

    630007, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Советская, 5

    Контактный телефон

    +7 383 373-00-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    marchenko@bckronos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марченко Анастасия Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке и вывозу снега в объеме согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объем оказания услуг определяется по Заявкам Заказчика.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 13:00 GMT +304.10.2019 13:0004.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945289Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке и вывозу снега в объеме согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объем оказания услуг определяется по Заявкам Заказчика.Новосибирск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 13:0504.10.2019 13:0504.10.2019 13:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945289Дата и время вскрытия заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке и вывозу снега в объеме согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объем оказания услуг определяется по Заявкам Заказчика.Новосибирск

    Подведение итогов не позднее

    07.10.2019 08:0007.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945289Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке и вывозу снега в объеме согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объем оказания услуг определяется по Заявкам Заказчика.Новосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.10.201907.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945289Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке и вывозу снега в объеме согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объем оказания услуг определяется по Заявкам Заказчика.Новосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке и вывозу снега в объеме согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объем оказания услуг определяется по Заявкам Заказчика.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По Заявкам Заказчика.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Окончательная оплата оказанных услуг производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта об оказании услуг. Расчеты осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРОНОС
    Все закупки и тендеры КРОНОС

    Адрес местонахождения

    630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2

    630007, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Советская, 5

    Классификатор ОКПД2

    81.29.12.000

    Услуги по подметанию и уборке снега

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Схема Объекта

    30.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Самосвал (КАМАЗ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Мини-погрузчик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Фронтальный погрузчик"

    Кол-во: 1

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