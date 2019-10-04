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Номер извещения
ГП945289
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключить договор на оказание услуг по уборке и вывозу снега
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 07:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630007, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Советская, 5
Контактный телефон
+7 383 373-00-10
Факс
Адрес электронной почты
marchenko@bckronos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марченко Анастасия Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке и вывозу снега в объеме согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объем оказания услуг определяется по Заявкам Заказчика.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2019 13:00 GMT +304.10.2019 13:0004.10.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945289Дата и время окончания срока приема заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке и вывозу снега в объеме согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объем оказания услуг определяется по Заявкам Заказчика.Новосибирск
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2019 13:0504.10.2019 13:0504.10.2019 13:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945289Дата и время вскрытия заявок Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке и вывозу снега в объеме согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объем оказания услуг определяется по Заявкам Заказчика.Новосибирск
Подведение итогов не позднее
07.10.2019 08:0007.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945289Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке и вывозу снега в объеме согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объем оказания услуг определяется по Заявкам Заказчика.Новосибирск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.10.201907.10.2019 08:0007.10.2019 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945289Подведение итогов не позднее Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке и вывозу снега в объеме согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объем оказания услуг определяется по Заявкам Заказчика.Новосибирск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке и вывозу снега в объеме согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объем оказания услуг определяется по Заявкам Заказчика.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По Заявкам Заказчика.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
630007, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Советская, 5
81.29.12.000
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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