Открытый запрос предложений на право заключить договор на оказание услуг по уборке и вывозу снега

Лот 1

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке и вывозу снега в объеме согласно заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Объем оказания услуг определяется по Заявкам Заказчика.