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Номер извещения
ГП945286
Уникальный номер закупки
(п. 11.19 ЗМС)
Наименование закупки
Капитальный ремонт электрооборудования (электродвигатели, трансформаторы и т.д.) (п. 11.19 ЗМС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 07:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-16-20
Адрес электронной почты
Belyaeva.YuS@yamal.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Юлия Стефановна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
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Капитальный ремонт электрооборудования (электродвигатели, трансформаторы и т.д.) (п. 11.19 ЗМС)
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2019 12:00 GMT +324.10.2019 12:0024.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945286Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт электрооборудования (электродвигатели, трансформаторы и т.д.) (п. 11.19 ЗМС)Ноябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Капитальный ремонт электрооборудования (электродвигатели, трансформаторы и т.д.) (п. 11.19 ЗМС)
Официальный сайт, на котором размещена документация
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