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    Главная / Торги / Поставка СЗЧ для перегрузочной техники CATERPILLAR, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП273323)

    Поставка СЗЧ для перегрузочной техники CATERPILLAR, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП273323)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 12:0014.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908350352Дата и время окончания срока приема заявок СЗЧ перегрузочной техники CATERPILLARВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908350352

    Уникальный номер закупки

    ГП273323

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка СЗЧ для перегрузочной техники CATERPILLAR, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП273323)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 07:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Договор поставки

    Спецификация

    Техническое задание

    ВАЖНО!!! ФОРМЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ!!!

    Изменение к ЗД от 11.10.2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-53

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab6@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Письменная Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Оборудование подъемно-транспортное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    СЗЧ перегрузочной техники CATERPILLAR

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.11.201925.11.2019 12:0025.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908350352Подведение итогов не позднее СЗЧ перегрузочной техники CATERPILLARВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СЗЧ перегрузочной техники CATERPILLAR

    Начальная цена

    867 701,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно п. 2 Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.199

    Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент 2463513"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кабель 1278609"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Лезвие/отвал 6C9142"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "4J-0522 - уплотнение САТ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "6V-9746 - уплотнение САТ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "7J-9108 - уплотнение САТ"

    Кол-во: 400

    "Позиция 7"

    "Ремень 738042103"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Ремень 550901514"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Ремень привода насоса (F 8143-32219)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Ремень привода насоса (ME 902718)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Ремень 145-7211"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "REPAIR KIT рем.комплект осушителя воздуха(DP100N) 92E48-00150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "REPAIR KIT рем.комплект осушителя воздуха 92248-01150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "O-RING.AIR COMPRESSOR уплотнительное кольцо головки воздушного компрессора ME713147"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "RING SET.AIR COMPRESSOR PISTON комплект поршневых колец воздушного компрессора ME713454"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Ремень 2S-2756"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "HEAD ASSY. AIR COMPRESSR CYLINDER головка воздушного компрессора в сборе ME713164"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "MOTOR AS-BLOVER электродвигатель отопителя кабины 268-8792"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "MOTOR GP WINDOW WIPER электродвигатель переднего стеклоочистителя 189-8622"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "MOTOR GP WINDOW WIPER электродвигатель заднего стеклоочистителя 330-5048"

    Кол-во: 3

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