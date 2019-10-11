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    Главная / Торги / закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508

    закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910215Дата и время окончания срока приема заявок закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП910215

    Уникальный номер закупки

    273322

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.10.2019 05:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    специификация

    документация

    система контроля

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕТАЛЛУРГШАХТСПЕЦСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО МШСС

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Набережная, 1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Северная, 5

    Контактный телефон

    +7 41147 9-35-73

    Факс

    +7 41147 9-22-42

    Адрес электронной почты

    Larisa.Korol@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Король Лариса Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 10:00 GMT +311.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910215Дата и время окончания срока приема заявок закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 10:0031.10.2019 10:0031.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910215Подведение итогов не позднее закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 10:0031.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910215Подведение итогов не позднее закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нерюнгри, ул. промышленная, дом 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты: в течение 60 календарных дней с момента поставки ТМЦ на склад Покупателя, срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора и спецификации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МШСС
    Все закупки и тендеры АО МШСС

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Набережная, 1

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Северная, 5

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    документация

    02.10.2019

    специификация

    02.10.2019

    система контроля

    02.10.2019

    проект договора

    02.10.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "двигатель внутреннего сгорания дизельный, рабочий объем куб. см 2477, первой комплектации в сборе с навесным оборудованием (генератор, электростартер, топливная аппаратура,электрооборудование, датчики) бывший в употреблении, модель двигателя 4D56 UCCU7336 "

    Кол-во: 1

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