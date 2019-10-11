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Номер извещения
ГП910215
Уникальный номер закупки
273322
Наименование закупки
закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
02.10.2019 05:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Набережная, 1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Северная, 5
Контактный телефон
+7 41147 9-35-73
Факс
+7 41147 9-22-42
Адрес электронной почты
Larisa.Korol@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Король Лариса Николаевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2019 10:00 GMT +311.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП910215Дата и время окончания срока приема заявок закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 10:0031.10.2019 10:0031.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910215Подведение итогов не позднее закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201931.10.2019 10:0031.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП910215Подведение итогов не позднее закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нерюнгри, ул. промышленная, дом 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Набережная, 1
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Северная, 5
29.3
Документация лота
Кол-во: 1
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