закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП910215 Уникальный номер закупки 273322 Номер закупки Наименование закупки закупка бывшего в употреблении двигателя внутреннего сгорания первой комплектации в сборе с навесным оборудованием для автомашины марки MITSUBISHI L200 2011 года выпуска VIN: MMCJNKB40BDZ32508 Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕТАЛЛУРГШАХТСПЕЦСТРОЙ

Все закупки и тендеры АО МШСС Юридический адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Набережная, 1 Почтовый адрес 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Северная, 5 Контактный телефон +7 41147 9-35-73 Факс +7 41147 9-22-42 Адрес электронной почты Larisa.Korol@mechel.com Ф.И.О. контактного лица Король Лариса Николаевна Место рассмотрения предложений Нерюнгри Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика Ключевые слова: металл

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