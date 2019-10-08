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    Главная / Торги / Поставка СЗЧ KALMAR TRX-182, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП273317)

    Поставка СЗЧ KALMAR TRX-182, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП273317)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908350984Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СЗЧ для KALMAR TRX-182ВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908350984

    Уникальный номер закупки

    ГП273317

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка СЗЧ KALMAR TRX-182, согласно техническому заданию для нужд АО «Порт Ванино» (ГП273317)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    ВАЖНО!!! ФОРМЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ!!!

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-74-53

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab6@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Письменная Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Закупки и тендеры Оборудование подъемно-транспортное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка СЗЧ для KALMAR TRX-182

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.11.201919.11.2019 12:0019.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908350984Подведение итогов не позднее Поставка СЗЧ для KALMAR TRX-182Ванино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СЗЧ для KALMAR TRX-182

    Начальная цена

    253 754,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно п. 2 Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.11.10.110

    Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "MOTOR электродвигатель заднего стеклоочистителя 806818036"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "BLADE стеклоочиститель передний 806819180"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "WIPER BLADE передний стеклоочиститель 923935.0127"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "WIPER MOTOR электродвигатель переднего стеклоочистителя 923934.0097"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "AIR DRYER осушитель воздуха 1693112300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Компрессор на двигатель KALMAR TRX-182 13958"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "BLADE стеклоочиститель задний N3111038H"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Электровентилятор отопителя кабины 24v KALMAR DCE 160-12 2004 SIN:T331105.0553"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "WIPER MOTOR электродвигатель заднего стеклоочистителя А34796.0200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "MOTOR электродвигатель переднего стеклоочистителя 806818041"

    Кол-во: 2

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