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    Главная / Торги / з/ч для ремонта самоходных вагонов Джой и Филлипс (заявка 27732) (Протоколы разногласий не допускаются)

    з/ч для ремонта самоходных вагонов Джой и Филлипс (заявка 27732) (Протоколы разногласий не допускаются)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945279Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт самоходных вагонов Джой и Филлипс (заявка 27732)НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945279

    Уникальный номер закупки

    27732

    Номер закупки

    Наименование закупки

    з/ч для ремонта самоходных вагонов Джой и Филлипс (заявка 27732) (Протоколы разногласий не допускаются)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 04:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-55

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    vodopjanov@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Водопьянов Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    вагон, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт самоходных вагонов Джой и Филлипс (заявка 27732)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 09:00 GMT +307.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945279Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт самоходных вагонов Джой и Филлипс (заявка 27732)Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 09:0007.10.2019 09:0007.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945279Дата и время вскрытия заявок Ремонт самоходных вагонов Джой и Филлипс (заявка 27732)Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    04.11.2019 02:0004.11.2019 02:0004.11.2019 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945279Подведение итогов не позднее Ремонт самоходных вагонов Джой и Филлипс (заявка 27732)Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.11.201904.11.2019 02:0004.11.2019 02:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945279Подведение итогов не позднее Ремонт самоходных вагонов Джой и Филлипс (заявка 27732)Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт самоходных вагонов Джой и Филлипс (заявка 27732)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявки, Прописать в коммерческим приложении согласие с типовым договором (Протоколы разногласий не допускаются)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP Нерюнгри, транспортные расходы включены в стоимость ТовараРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель оплачивает единовременно 100 % от цены поставляемого Товара (партии Товара) по истечении 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12) или УПД
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "з/ч для ремонта самоходных вагонов Джой и Филлипс (заявка 27732)"

    Кол-во: 0

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