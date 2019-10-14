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Номер извещения
ГП945280
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 06:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10
Контактный телефон
+7 41147 9-26-12
Факс
+7 41147 9-27-80
Адрес электронной почты
vyacheslav.shelkunov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Шелкунов Вячеслав Михайлович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 06:00 GMT +314.10.2019 06:0014.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945280Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологииНерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 06:0014.10.2019 06:0014.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945280Дата и время вскрытия заявок Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологииНерюнгри
Подведение итогов не позднее
14.10.2019 06:0014.10.2019 06:0014.10.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945280Подведение итогов не позднее Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологииНерюнгри
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологии
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сварочное оборудования - 7 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО Мечел-Ремсервис 678960, Респ.Саха(Якутия) г.Нерюнгри, ул.Заводская 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10
71.20.19.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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