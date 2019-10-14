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    Главная / Торги / Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологии

    Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 06:0014.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945280Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологииНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945280

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 06:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техзадание

    заявка

    з1_v2_ВДМ-1202С

    з2_v2_ВДУ-506МТУ3 и ПДГО-512 У3.1 УРАЛ

    з3_v2_ВДУ-506МУ3 и ПДГО-510 У3.1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10

    Контактный телефон

    +7 41147 9-26-12

    Факс

    +7 41147 9-27-80

    Адрес электронной почты

    vyacheslav.shelkunov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелкунов Вячеслав Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 06:00 GMT +314.10.2019 06:0014.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945280Дата и время окончания срока приема заявок Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологииНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2019 06:0014.10.2019 06:0014.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945280Дата и время вскрытия заявок Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологииНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2019 06:0014.10.2019 06:0014.10.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945280Подведение итогов не позднее Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологииНерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.10.201914.10.2019 06:0014.10.2019 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945280Подведение итогов не позднее Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологииНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологии

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сварочное оборудования - 7 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО Мечел-Ремсервис 678960, Респ.Саха(Якутия) г.Нерюнгри, ул.Заводская 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: в течении 30 дней после подписания акта выполненных работ. Услуги оказываются в период ноябрь-декабрь 2019г. Заказчик вправе изменить сроки оказания услуг, письменно уведомив Исполнителя не менее чем за 10 дней начала оказания услуг, срок проведения не должен превышать 2-х месяцев.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-РЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, Заводская, 10

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.120

    Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологии"

    Кол-во: 0

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