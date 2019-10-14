"Аттестация сварочного оборудования и сварочной технологии"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: в течении 30 дней после подписания акта выполненных работ. Услуги оказываются в период ноябрь-декабрь 2019г. Заказчик вправе изменить сроки оказания услуг, письменно уведомив Исполнителя не менее чем за 10 дней начала оказания услуг, срок проведения не должен превышать 2-х месяцев.